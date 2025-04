Latina, PalaCeci, l’assessore Chiarato: “Struttura messa in sicurezza, disposta la bonifica”

LATINA – “Ripristinati lucchetti e saldature anti-intrusione presso la struttura sportiva PalaCeci, a breve l’immobile sarà sottoposto a bonifica” . E’ quanto affermato questa mattina dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato dopo un sopralluogo effettuato presso la struttura sportiva di proprietà del Comune, oggetto di occupazioni non autorizzate e di abbandono di rifiuti.

“Gli agenti della Polizia Locale – ha spiegato l’assessore Chiarato – si sono recati presso l’impianto sportivo ed hanno verificato segni evidenti di un vissuto recente, senza tuttavia registrare la presenza di persone al momento del sopralluogo. Quindi, il personale del dipartimento Manutenzioni e Decoro ha potuto procedere alla messa in sicurezza dell’immobile, ripristinando i lucchetti spezzati da ignoti e procedendo con saldature per impedire nuovi accessi non autorizzati. Nel frattempo, gli uffici competenti hanno disposto la bonifica del sito”.

“L’amministrazione comunale – ha proseguito l’assessore Chiarato – si è subito attivata per il ripristino della legalità. Il direttore generale Agostino Marcheselli ha coordinato i servizi al fine di dare un’immediata risposta alle segnalazioni pervenute. L’impegno dell’amministrazione comunale per una gestione dedita allo sport, nell’ottica della riqualificazione della stessa, era stato espletato attraverso la pubblicazioni di un bando per una gestione trasparente. Resta il rammarico per l’assenza di operatori che abbiano risposto all’evidenza pubblica. A questo punto stiamo lavorando per inserire all’interno del bando per il Francioni e l’ex Fulgorcavi anche il PalaCeci, dando la possibilità a chi volesse rispondere di poter gestire una vera e propria cittadella dello sport”.