Priverno, medico del servizio vaccinale sospeso per 12 mesi

Un medico in servizio presso l’ambulatorio vaccinale del Distretto Sanitario ASL di Priverno è stato sospeso per 12 mesi dall’esercizio del pubblico ufficio per gravi episodi di assenteismo. La misura interdittiva, emessa dal GIP di Latina, è stata eseguita dai Carabinieri del NAS al termine di un’indagine coordinata dalla Procura, nell’ambito di un piano nazionale contro l’assenteismo nelle strutture sanitarie pubbliche. Attraverso osservazioni, pedinamenti e analisi dei sistemi di videosorveglianza, è emerso che il medico, pur risultando in servizio grazie alla timbratura del badge, si assentava per ore dall’ambulatorio, causando disservizi e interruzioni del servizio vaccinale. Le verifiche amministrative hanno confermato le discrepanze tra le presenze dichiarate e quelle effettive. Il provvedimento mira a evitare la reiterazione del reato e garantire la tutela del servizio sanitario pubblico.