Evade dai domiciliari per comprare una bottiglia di vino: arrestato dalla Polizia di Gaeta

È stato sorpreso fuori casa mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Gaeta con l’accusa di evasione. Il controllo degli agenti del Commissariato risale ai giorni scorsi, quando, nel corso delle consuete verifiche sui soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale, l’uomo era stato inizialmente trovato in casa. Poco dopo, però, gli agenti, passando nuovamente davanti all’abitazione, hanno notato il portone d’ingresso spalancato. Insospettiti, hanno effettuato un nuovo controllo e verificato l’assenza del soggetto. Dopo circa venti minuti di appostamento nei pressi dell’abitazione, l’uomo è stato visto rientrare, visibilmente sorpreso dalla presenza della pattuglia. Alla richiesta di spiegazioni, ha riferito di essere uscito per acquistare generi alimentari, ma nella busta che portava con sé c’era soltanto una bottiglia di vino. L’uomo stava scontando gli arresti domiciliari per reati commessi nei confronti della ex compagna. Considerata la violazione della misura, gli agenti hanno proceduto all’arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato nuovamente posto ai domiciliari in attesa della convalida e dell’eventuale aggravamento della misura cautelare.