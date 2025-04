Rifiuti a Latina, la brutta immagine di Piazza del Quadrato

LATINA – In un momento preoccupante per l’aumento delle bollette dei rifiuti anche a causa degli alti costi della raccolta indifferenziata, molti cittadini di Latina continuano a non collaborare e a scaricare nel centro storico, dove prosegue la raccolta stradale con i cassonetti e non si è passati al porta a porta, una quantità di sacchi neri dove si mischia tutto. Atteggiamenti incivili che pesano sulle tasche di tutti. Un esempio è offerto questa mattina da Piazza del Quadrato, piazza storica di Latina, dove il problema è ricorrente e esasperante per i residenti.

In una nota Confartigianato Imprese Latina chiede ascolto: “La gestione del servizio rifiuti nella città di Latina è oggi più che mai un tema che tocca direttamente la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle imprese locali. Non possiamo rimanere spettatori silenziosi di fronte alle difficoltà emerse nella gestione dell’azienda speciale ABC e alle tensioni politiche che ne stanno condizionando il futuro”, dichiara Letizia Bongiorno, Presidente di Confartigianato Imprese Latina. L’intervento segue le novità che riguardano il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e le recenti modifiche nella raccolta differenziata.

“In un momento in cui le imprese e le famiglie sono chiamate a enormi sforzi economici – prosegue Bongiorno – è inaccettabile assistere a cambiamenti mal comunicati e male organizzati, che rischiano di compromettere il lavoro fatto finora per migliorare il decoro urbano e promuovere comportamenti virtuosi. Le piccole attività commerciali e artigiane, già messe a dura prova da costi crescenti e adempimenti complessi, subiscono ulteriori disagi derivanti da un servizio di raccolta inefficiente e da aumenti tariffari ingiustificati.”

Confartigianato Latina chiede una pianificazione trasparente delle modalità di raccolta, la comunicazione capillare ed efficace con gli utenti, controlli seri contro l’evasione della TARI e la valorizzazione dei comportamenti virtuosi, premiando chi rispetta le regole.

“Non possiamo permettere – conclude Bongiorno – che errori organizzativi o divisioni politiche ricadano ancora una volta sui cittadini onesti e sui tanti imprenditori che ogni giorno investono energie e risorse nel nostro territorio. Chiediamo pertanto all’amministrazione e a tutte le forze politiche di mettere da parte le logiche di parte e lavorare insieme per costruire un sistema di gestione dei rifiuti moderno, equo, efficiente e realmente sostenibile per Latina e per chi la vive.”