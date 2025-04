Picco di Circe, tre escursionisti salvati dal soccorso alpino del Lazio

SAN FELICE CIRCEO – Domenica di lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio sul Monte Circeo, dove si sono resi necessari due interventi a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Il primo allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando un escursionista, lungo il sentiero 750, è stato colto da forti crampi alle gambe, rimanendo impossibilitato a proseguire. Sul posto è intervenuta una squadra di terra del CNSAS che, valutate le condizioni dell’uomo, ha richiesto il supporto dell’elisoccorso. L’escursionista è stato trasportato in sicurezza fino a una piazzola senza alberi, issato a bordo dell’elicottero tramite verricello e trasferito all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.

Poche ore più tardi, intorno alle ore 19:00, una nuova attivazione per due giovani escursioniste disperse, G.K. di 21 anni e I.P. di 22, entrambe di Roma.

Dopo la segnalazione, una squadra di soccorritori ha avviato le ricerche battendo l’area tra i sentieri 750 e 751. Dopo circa un’ora, la prima ragazza è stata ritrovata in buone condizioni lungo il sentiero che porta alla vetta. Poco dopo, grazie a un contatto vocale, è stata localizzata anche la seconda escursionista lungo un canalone impervio. I tecnici del CNSAS sono riusciti a raggiungerla, metterla in sicurezza e riaccompagnarla sul sentiero tramite un itinerario più sicuro.

Una volta riunite, le due escursioniste sono state assistite lungo la discesa fino alle auto parcheggiate in località Torre Paola.

Le operazioni di soccorso si sono concluse poco dopo la mezzanotte.

Sul posto presenti anche Vigili del Fuoco, Carabinieri e sanitari del 118.