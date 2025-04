“Spazio Idea Kennedy – Dove nascono le idee del futuro” Latina ottiene il finanziamento

LATINA – La proposta progettuale presentata dal Comune di Latina, intitolata “Spazio Idea Kennedy – Dove nascono le idee del futuro”, è stata selezionata per un finanziamento di 282.800 euro, in risposta all’avviso pubblico indetto da ANCI, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il progetto accolto prevede la creazione di un hub dedicato all’autoimprenditorialità giovanile ed è rivolto a ragazzi di età inferiore ai 35 anni. Lo spazio individuato favorirà il coworking, l’organizzazione di eventi e iniziative per stimolare la creatività e l’innovazione e per mettere in connessione pubblico e privato. “Con questo progetto, avvieremo un vero e proprio ecosistema imprenditoriale – afferma il Sindaco – che promuoverà la collaborazione tra giovani imprenditori, istituzioni e aziende locali. L’hub offrirà spazi di coworking, uffici e aree comuni, diventando così un punto di riferimento per l’imprenditoria giovanile e un simbolo di un modello di sviluppo incentrato sui giovani, la comunità e l’innovazione. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana e inclusione sociale, in cui il pubblico e il privato si uniscono per generare opportunità. L’immobile di viale Kennedy, grazie al finanziamento ottenuto, non sarà più solo un edificio dismesso e inutilizzato, ma diventerà un luogo di cambiamento e speranza per la città”. L’immobile, di proprietà comunale, si trova al primo piano del centro commerciale di viale Kennedy ed è attualmente inutilizzato. Non richiede interventi di riqualificazione significativi per poter ospitare le attività previste, sebbene l’amministrazione comunale si farà carico di alcune piccole opere di manutenzione ordinaria per garantire il corretto avvio del progetto. “Il nostro obiettivo – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato – è trasformare un edificio inutilizzato in un centro vitale di innovazione giovanile. Lo ‘Spazio Idea Kennedy’, inoltre, potenzierà il progetto ‘Giovani e impresa’, già attivo nel territorio, supportando start-up e nuove attività imprenditoriali. Un elemento fondamentale del progetto sarà lo sportello di consulenza tecnico-amministrativa per giovani imprenditori, che riceveranno assistenza nella redazione di business plan, nell’accesso a finanziamenti e nella gestione economico-finanziaria delle loro iniziative. Inoltre, saranno previsti workshop formativi per garantire che i giovani partecipanti siano adeguatamente preparati e aggiornati. Lo spazio che grazie al finanziamento avrà una nuova vita creerà dunque valore per tutto il territorio di Latina e dintorni e avrà anche la capacità di attirare giovani talenti su cui l’amministrazione comunale ha sempre deciso di investire”.