Rompe il lucchetto della porta e mette una statua del Redentore alta tre metri su una terrazza non sua: denunciato

TERRACINA – A Terracina ha posizionato una statua del Cristo Redentore sulla Terrazza di Palazzo Braschi sostenendo di essere il proprietario del lastrico solare. Dopo la denuncia di una donna che è la vera titolare del bene, i Carabinieri della Stazione di Terracina, hanno indagato e denunciato in stato di libertà un 73 anni del posto accusato di violazione di domicilio e danneggiamento. L’uomo, secondo quanto emerso, pur di imporsi e di appropriarsi del bene, ha rotto il lucchetto posizionato a protezione dell’area in questione dove ha fatto trasportare una statua in vetroresina alta 3 metri, con basamento in cemento, e raffigurante il Cristo. La statua è stata sequestrata.