Terracina, successo per la Pasqualonga, storica tappa del Grande Slam “Natalino Nocera”

TERRACINA – Quasi 200 atleti hanno preso parte ieri (21 aprile) alla 52esima edizione della “Pasqualonga”, storica tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera” andata in scena a Pontemaggiore a Terracina. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “La Fiora” in collaborazione con la Podistica Terracina e con il Patrocinio del Comune terracinese, si è svolto su un percorso di 12,8 km attraverso le campagne di Frasso e La Fiora con partenza dall’agriturismo Nardoni, in via degli Albucci. Nonostante il giorno festivo sono stati tanti i nomi di rilievo del podismo regionale a rispondere alla chiamata degli organizzatori, sempre distintisi per i loro abbondanti e gustosi premi e per le particolarità del tracciato proposto. Ad imporsi in ambito maschile è stato lo stesso vincitore dello scorso anno, Gabriele Carraroli: dopo un lungo testa a testa con Dario Oddi, il portacolori del Centro Fitness Montello ha tagliato il traguardo con un tempo di 42’48, quasi due minuti in meno rispetto alla precedente edizione. Il protagonista dell’Atletica Città dei Papi Anagni ha chiuso in 43’04’’ mentre ha completato il podio un’altra grande firma della manifestazione, Diego Papoccia dell’Atletica Ferentino (44’18’’). Tra le donne ha confermato il suo periodo di grazia la scatenata Giovanna Ungania della X Solid Sport Lab, riuscita a precedere con un tempo di 52’11’ Luminita Lungu dei Bancari Romani (53’22’’). Al terzo posto Serena Fanella dell’Atletica Ferentino (53’44’’). Per il capitolo società si è imposta la Fondi Runners 2010, davanti alla stessa Atletica Ferentino e al Running Club Latina. Ogni partecipante ha potuto comunque vivere una Pasquetta a dir poco originale, all’insegna dello stare insieme e a contatto con i profumi e i sapori che le campagne terracinesi sanno offrire. Per il Comitato Territoriale UISP è stata un’altra giornata da ricordare, in attesa dei prossimi appuntamenti a San Felice Circeo e a Sermoneta, prima con la Circeo Run (11 maggio) e poi con il “Memorial Calvani” (18 maggio).