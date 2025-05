Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: al via la settimana clou

Il Museo Duilio Cambellotti si prepara ad ospitare la settimana di punta della terza edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: dall’arrivo di Chris Knight alle cerimonie di premiazione dei vincitori, dalla lectio magistralis di Fabio Bucciarelli agli immancabili appuntamenti tenuti da Associazioni e fotografi del territorio. Dopo il primo weekend all’insegna delle quasi 2.000 presenze tra visitatori alle Mostre, scuole in visita e partecipanti agli eventi collaterali, ecco gli appuntamenti della seconda settimana:

GIOVEDÌ 15 MAGGIO ALLE ORE 16.00:

– Workshop “The Psychology of the Portrait” a cura di Chris Knight, per apprendere come creare ritratti straordinari, esplorando l’interazione tra elementi psicologici e tecnici. Chris Knight condividerà suggerimenti su come trovare l’angolazione migliore, scegliere l’obiettivo ideale e comprendere l’importanza della posa, della composizione, dell’illuminazione e dell’outfit. L’ingresso è gratuito con prenotazione a info@concorsointernazionalefotografia.it

VENERDÌ 16 MAGGIO ALLE ORE 17.00:

– Presentazione ufficiale della Mostra fotografica “Gianni Berengo Gardin. Fotografo”, a cura di Alessandra Mauro e Suleima Autore, con una rappresentanza della curatela.

– Cerimonia di premiazione Sessione Fotografi. La Giuria, composta da Fabio Bucciarelli, Chris Knight, Lucia Spagnuolo e Massimiliano Tonelli, consegnerà personalmente i premi ai vincitori della terza edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina.

SABATO 17 MAGGIO ALLE ORE 17.00:

– Cerimonia di premiazione Sessione speciale Francesco Mansutti con apertura del coro della Diaphorá (Associazione di promozione sociale nata con l’obiettivo di promuovere l’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità), diretto dal Maestro Gianni Siragusa, che proporrà una carrellata di grandi successi italiani e internazionali.

SABATO 17 MAGGIO ALLE ORE 19.00:

– Lectio magistralis di Fabio Bucciarelli. Uno sguardo unico e prezioso dentro il fotogiornalismo d’autore: Fabio Bucciarelli guiderà i presenti alla scoperta di ciò che lasciano dietro di sé i conflitti, persone dimenticate, gli ultimi degli ultimi che non fanno più notizia. L’incontro sarà l’occasione per conoscere Fabio Bucciarelli e il suo lavoro che da anni lo vede impegnato in Israele, Cisgiordania, Ucraina, Libia, Siria, per documentare guerre, crisi umanitarie ed emergenza climatica.

DOMENICA 18 MAGGIO DALLE ORE 9.30 ALLE 13.00:

– Uscita fotografica “L’invisibile tra luci e ombre” con Factory10. Una mattinata per esplorare visivamente l’energia interiore che risiede in ognuno noi, cercando di catturare i simboli emotivi che la rappresentano. Passeggiando tra le vie della città, verranno dati spunti creativi per stimolare suggestioni nuove, riflettere sulle proprie emozioni, dare forma alla connessione tra energia e interiorità.

DOMENICA 18 MAGGIO ALLE ORE 17.00:

– Laboratorio in lingua inglese per bambini dai 5 anni “Feel the Energy!”. Bravo Bravissimo English Centre guiderà i più piccoli in un laboratorio di storytelling che mette al centro il racconto in lingua inglese in modo divertente e coinvolgente.

DOMENICA 18 MAGGIO ALLE ORE 18.30:

– Incontro “Il tempo è seduto in giardino. Il quartiere Nicolosi a Latina” a cura di Marianna Frattarelli, fotografie di Claudia Margaroli. Marianna Frattarelli ha intervistato i residenti del quartiere Nicolosi, fondato nel 1934 per ospitare gli operai giunti a Latina per terminare l’opera di bonifica dell’Agro Pontino. Una mappatura emotiva di un quartiere che rinasce tra difficoltà, pregiudizi, ricordi, legami e impegno, raccontato fotograficamente da Claudia Margaroli.

Le Mostre del Concorso, sostenuto da Fondazione Roma, Comune di Latina, Informare e Camera di Commercio Frosinone Latina, sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 con ingresso gratuito.

Per il programma completo: www.concorsointernazionalefotografia.it

Facebook e Instagram: @cinfotolatina