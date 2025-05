TERRACINA – Apre il distaccamento dell’Ufficio Anagrafe a Borgo Hermada. A partire da mercoledì prossimo, 21 maggio, gli uffici saranno aperti in piazza IV Novembre ogni mercoledì mattina dalle 09:00 alle 12:30 presso i locali dell’UMA. Saranno a disposizione i servizi per il rilascio di carte d’identità esclusivamente in formato elettronico, certificazioni anagrafiche, autentiche di firma e autentiche di foto, ma si stanno valutando anche altri servizi. Al momento lo Stato Civile e i servizi elettorali restano nella sede di via Appia, presso l’ex Tribunale di Terracina.

«Si tratta di un passo importante verso una pubblica Amministrazione sempre più vicina ai cittadini. Abbiamo ascoltato le esigenze dei residenti delle aree periferiche che da tempo chiedevano un punto di riferimento diretto per il disbrigo delle principali pratiche anagrafiche. Questo sportello nasce proprio dalla volontà di rispondere concretamente a tali richieste, facilitando l’accesso ai servizi e riducendo i tempi e gli spostamenti necessari. Un ulteriore segnale di attenzione dell’Amministrazione Comunale verso le realtà decentrate del territorio, in un’ottica di equità e prossimità dei servizi. Il mio ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, da Quirino Maragoni, Dirigente dei Servizi Demografici, a Roberto Palmacci e tutto il personale degli Uffici del Settore», ha dichiarato l’Assessore agli Affari Generali Antonella Isolani. «È un bel risultato e una risposta alle tante richieste che abbiamo ricevuto di riportare questo servizio importante nel cuore di Borgo Hermada. Ringrazio tutti quanti hanno lavorato per arrivare a questo risultato, come ringrazio l’Assessore Gianluca Corradini per aver messo a disposizione i locali dell’UMA. Nonostante la carenza di personale riusciamo così a garantire la continuità dei servizi ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Nel giorno di chiusura della sede di via Appia, infatti, il mercoledì, sarà aperto il distaccamento di Borgo Hermada. Il nostro impegno continua per arrivare anche alle altre aree periferiche della Città», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.