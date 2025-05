Slow Food Day 2025, giornata dedicata al buon cibo e all’alimentazione sostenibile

In occasione dello Slow Food Day 2025, giornata dedicata in tutta Italia alla promozione di un cibo buono, pulito e giusto, la condotta Slow Food di Latina organizza un convegno dal titolo: “-Chimica+Natura. Olio, vino e salute ringraziano”, in programma venerdì 16 maggio 2025 presso l’Istituto San Benedetto di Latina.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma – sede di Latina, nasce dal desiderio di aprire un dialogo fattivo tra ricerca scientifica, sostenibilità ambientale e cultura alimentare. Sarà una giornata ricca di spunti, riflessioni e confronti, per costruire un nuovo equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto per la natura. Parleremo di analisi scientifiche avanzate, sostenibilità, tracciabilità alimentare, ma anche di tradizione, cultura del territorio e relazioni umane. A dialogare saranno ricercatori, tecnologi alimentari come Dott. Ing. Riccardo Gasbarrone, il Prof. Giuseppe Capobianco e Dott.ssa Ing. Roberta Palmieri, insieme a produttori locali come l’azienda Agricola Marasca rappresentata da Valentina Di Girolamo e professionisti del settore come Umberto Trombelli Delegato AIS Latina e Rocco Tolfa Giornalista Rai esperto di vino. Al centro del convegno ci saranno due protagonisti simbolo della nostra terra e della nostra tavola: l’olio e il vino. Due prodotti che racchiudono sapori, storia e salute, che ci aiuteranno a raccontare un’agricoltura che può (e deve) evolversi nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

“Lo Slow Food Day è un momento importante” – dichiara Giuseppe Bonifazi, neo presidente della condotta di Latina – “in cui le comunità Slow Food di tutta Italia scendono in piazza per riaffermare il vero valore del cibo e promuovere una nuova consapevolezza nelle scelte alimentari quotidiane. Una giornata per ripensare il nostro rapporto con la terra, con chi la coltiva e con ciò che ogni giorno portiamo in tavola.”

Vi aspettiamo numerosi al convegno del 16 maggio e alle prossime iniziative firmate Slow Food, per continuare insieme a coltivare il gusto, la cultura e la sostenibilità.