Giro dell’Agro Pontino, a Nettuno trionfano Colaceci e Raponi

Grande successo per l’ottava tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, andata in scena domenica 11 maggio a Nettuno sotto la regia della Asd Emme 2 Erre. A trionfare al traguardo sono stati Leano Colaceci (Asd Anzio Bike) nella prima partenza ed Enrico Raponi (Asd Drago On Bike) nella seconda.

La Commissione Ciclistica Opes ha definito la tappa “superlativa”, lodando l’organizzazione per aver regalato un evento degno del ciclismo professionistico, con un arrivo spettacolare al centro di Nettuno, strade transennate e traffico azzerato.

Prima partenza: corsa velocissima (oltre 44 km/h di media) e gruppo compatto fino allo sprint finale, vinto da Colaceci.

Categoria Rossi: 1° Pomenti (Un Giro in Meno), 2° Caferi, 3° Dell’Aguzzo.

Categoria Gialli: 1° Colaceci, 2° Giovannetti, 3° Massimo Biagio.

Seconda partenza: ritmo alto e numerosi tentativi di fuga, neutralizzati dalle squadre dei velocisti. Dominio della Drago On Bike con tre atleti nei primi cinque. Primo posto per Raponi, seguito da Di Magno e, in quinta posizione, il presidente Sarrecchia, vincitore di categoria.

Categoria Verdi: 1° Sarrecchia, 2° Alviti, 3° D’Ercole.

Categoria Blu: 1° Raponi, 2° Di Magno, 3° Gabrielli.

Categoria Neri: 1° Lauri, 2° Rosi, 3° Colozzi.

Prossimo appuntamento domenica 18 maggio a Priverno con la Asd Fiormonti Team. Tutti gli aggiornamenti su opeslatina.it, Facebook e Instagram (@OpesLatina e @GirodellAgroPontino). Partner: Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Info: ilgirodellagropontino@gmail.com.