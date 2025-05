Adattiva Pontinia e Jomi Salerno, atto finale per la pallamano.

PONTINIA – Dopo due combattutissime semifinali, l’Adattiva Pontinia e la Jomi Salerno si preparano a disputare lo spareggio decisivo per l’accesso alla finale scudetto del campionato di Serie A1 femminile. La partita si terrà domani (mercoledì 14 maggio), alle ore 18:30 presso il Palazzetto dello Sport Marica Bianchi di Pontinia.

La serie è attualmente in parità: l’Adattiva Pontinia ha vinto la gara d’andata in casa per 20-18, mentre Salerno ha riportato la serie in parità imponendosi 35-29 al Pala Palumbo. La squadra di coach Nikola Manojlovic potrà contare sul vantaggio del fattore campo, avendo chiuso la regular season con un miglior piazzamento rispetto alle avversarie. Dall’altra parte, la Jomi Salerno, guidata da coach Thierry Vincent, arriva a questo appuntamento con grande determinazione, forte anche della prestazione di Dalla Costa, autrice di 11 gol nella gara di ritorno.