Latina, fatto a pezzi uno dei nuovi vasi in travertino nell’isola pedonale

LATINA – E’ stata danneggiata una delle fioriere posizionate nell’isola pedonale di Latina parte del nuovo arredo urbano. A darne notizia è stata l’assessora Annalisa Muzio.

“È con profondo sdegno che siamo venuti a conoscenza dell’atto vandalico avvenuto nel cuore del centro storico, dove questa mattina è stata rinvenuta una fioriera danneggiata. Il gesto, di estrema inciviltà, arriva in un momento particolarmente delicato per il cuore della città, oggetto di un importante intervento di riqualificazione urbana ancora in corso”. Queste le parole di Annalisa Muzio, assessore a Urbanistica e Centro storico del Comune di Latina, in merito al danneggiamento avvenuto in via Pio VI.

“Quanto accaduto è inaccettabile – continua Muzio –. Siamo nel pieno di un progetto che sta restituendo dignità, decoro, ordine e vivibilità al nostro centro storico, e trovarsi di fronte a simili episodi rappresenta un grave affronto all’intera comunità. Le immagini testimoniano non solo un danneggiamento, ma un’azione violenta e mirata che ha richiesto tempo e forza per essere portata a termine: la fioriera in travertino, dal peso di sette quintali, è stata fatta in mille pezzi, con pietre divelte e sparse sulla carreggiata, compromettendo la sicurezza e il decoro della zona. Un gesto di estrema inciviltà, che manca di rispetto a tutti coloro che amano questa città. I cittadini meritano rispetto e cura degli spazi comuni, non atti di vandalismo che compromettono il lavoro che con fatica stiamo portando avanti. Abbiamo investito risorse, energie e tempo per riportare ordine e bellezza nel centro storico e questi comportamenti offendono non solo l’amministrazione, ma tutta la cittadinanza. Per questo motivo sporgeremo denuncia e verranno immediatamente visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per individuare i responsabili di questo gesto vile. Chi danneggia la città deve risponderne».