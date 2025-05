Nascondeva la droga nel marsupio, arrestato 21enne di Pontinia

Nascondeva la droga nel borsello ed è stato arrestato. Un giovane residente a Pontinia è finito in manette nel corso di un’operazione antidroga effettuata dalla Guardia di Finanza di Terracina. l’arresto è scattato nei giorni scorsi tra Pontinia e Sabaudia. Il 21enne era alla guida di un’auto ed era appena uscito di casa quando è stato fermato dagli investigatori. Tradito dal nervosismo il giovane è stato perquisito e trovato con hascisc e cocaina nel marsupio. Per lui si sono aperte le porte del carcere con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Ieri è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina per sostenere l’interrogatorio di convalida ma ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato.