Regione Lazio, sulla morte dell’operaio di Paliano interviene Eleonora Mattia del Pd

REGIONE LAZIO – “Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia dell’operaio di 47 anni morto sul lavoro a Paliano, in provincia di Frosinone, e a tutta la comunità locale colpita da questo lutto tremendo. E’ angosciante continuare a contare i numero dei morti sul lavoro senza avere strumenti efficaci di prevenzione. In particolare il Lazio, secondo i dati Inail, nel 2024 è stata la prima regione d’Italia per l’aumento di morti sul lavoro, con 107 vittime, 18 in più rispetto al 2023. Un primato che come Istituzioni ci richiama all’urgenza di agire. Come Regione Lazio dobbiamo tornare ad investire sulle misure di prevenzione invertendo la rotta dell’ultima legge di Stabilità regionale, che invece ha totalmente definanziato la legge regionale 11/2022 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo) e lasciato inapplicate tutte le norme per la prevenzione: dal Piano Strategico Regionale su Salute e Sicurezza sul lavoro agli Sportelli per la sicurezza sul lavoro fino al Sistema informativo regionale per la prevenzione e sicurezza sul lavoro”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.