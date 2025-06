Incidenti, il 28,8% avviene sotto l’effetto di droga e alcol. Lo studio al Goretti

LATINA – Uno studio pubblicato sul Journal of Public Health, sulla correlazione tra incidenti stradali e uso di sostanze alteranti da parte degli automobilisti, realizzato in provincia di Latina, conferma quella che era già un’ evidenza e lancia un allarme sulla salute della popolazione soprattutto giovane. Negli ultimi tre anni, su quasi 2000 persone finite in ospedale dopo incidenti stradali, 564 pazienti sono risultati positivi ad alcol e droghe. Sono il 28,8% del totale. In pratica oltre un incidente su quattro avviene in condizioni di alterazione psicofisica.

L’alcol è la sostanza più diffusa a qualunque età, quasi la metà è risultato positivo, mentre cannabinoidi e cocaina si dividono in parti quasi uguali il resto della torta: 27% i primi, 23% la seconda. I poliassuntori sono invece il 31% e il numero più elevato di positivi si è riscontrato nella fascia tra i 21 e i 30 anni.

Lo studio è stato condotto all’ospedale Santa Maria Goretti e vi hanno collaborato nove medici appartenenti alle Uoc di Patologia Clinica e Trasfusionale con Università Cattolica e Link Campus ed è riportato oggi dal Messaggero Latina.

I NUMERI DELLE TOSSICODIPENDENZE NEL LAZIO – Ma quali sono i numeri delle tossicodipendenze nel Lazio? Li ha reso noti sabato la Regione Lazio dando notizia del potenziamento dei servizi per i disturbi correlati all’uso di sostanze e da addiction: “Un problema centrale per la salute pubblica e costituiscono un onere significativo per le persone colpite, le loro famiglie e le comunità di appartenenza”.

Nel Lazio, nel 2023, i servizi hanno assistito complessivamente: 13.701 utenti in carico per uso di sostanze, di cui 2.355 sono nuovi utenti (17.2%) e 11.346 soggetti già in carico o rientrati dagli anni precedenti (74.6%). L’86.5% degli utenti sono uomini, con un rapporto maschi/femmine di 6:1 costante nel tempo.

L’età media di tutti i pazienti è di 42.6 anni mentre i nuovi utenti hanno un’età media di 34.2 anni.

Per quanto concerne le sostanze, si conferma il calo dell’eroina e l’aumento della cocaina. Si osserva, inoltre, un leggero aumento dei nuovi utenti in carico per cannabis.

In ottemperanza alla normativa nazionale sul Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) la Regione Lazio, assicura, tramite i setting di cura ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e sul campo, le seguenti tipologie di trattamento: pedagogico riabilitativo, terapeutico riabilitativo, specialistico e riduzione del danno.

I servizi ambulatoriali sono così distribuiti: 44 sono servizi per le dipendenze (SerD), 9 sono presso gli istituti penitenziari, 1 è presso il Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio (CRARL) nella Asl Roma 1 e un servizio riduzione del danno nella Asl Roma 3.

L’utenza in carico, per singolo presidio territoriale, varia da un minimo di 32 utenti annui e un massimo di 950 (Serd Roma 2).