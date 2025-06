Ad Alice Urciuolo il Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura

LATINA – E’ andato alla scrittrice e sceneggiatrice trentenne di Latina Alice Urciuolo uno dei Premi speciali ai Nastri D’Argento Grandi Serie. Nel corso della serata che si è svolta a Villa Pignatelli a Napoli Nastri d’Argento e SIAE hanno condiviso un premio speciale per la scrittura assegnando il Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura proprio a Urciuolo, giovane autrice del romanzo Adorazione diventato anche serie. “Davvero una outsider anche nella serialità con titoli molto amati dalle generazioni più giovani come Skam Italia e, tra gli altri, la prima serie di Prisma”, la motivazione. A lei e a tutti gli sceneggiatori premiati anche le simboliche Penne d’Argento Campo Marzio.