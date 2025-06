Le celebrazioni per la Festa della Repubblica, Latina si prepara

Latina si prepara alla celebrazioni, per il 2 giugno, per il 79° anniversario della Fondazione della Repubblica e la Prefettura di Latina ha promosso una serie di iniziative di celebrazione, che sono state realizzate con la partecipazione del Comune di Latina, della Provincia, dell’Aeronautica Militare, del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia e dei Vigili del Fuoco.

La manifestazione avrà inizio alle ore 9.30, in Piazza della Libertà, con lo schieramento delle formazioni delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari e dei Vessilli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di Protezione Civile, per gli onori alla massima Autorità di Governo, cui faranno seguito la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

A seguire, il Prefetto Vittoria Ciaramella consegnerà i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 15 cittadini della provincia di Latina, che si sono distinti per l’impegno civile, per la solidarietà, per il servizio alla comunità, per la promozione della cultura e per la cura dei più fragili.

Particolarmente significativa sarà la consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana ad un giovane ragazzo di Latina che proprio il 2 giugno compirà 18 anni.

La cerimonia si concluderà con i Vigili del Fuoco che dispiegheranno il vessillo tricolore e gli sbandieratori dei Rioni di Cori che si esibiranno davanti alle Autorità e al pubblico presente in Piazza della Libertà. E’ prevista la partecipazione alla cerimonia degli alunni delle scuole primarie e secondarie del capoluogo, nonché di un gruppo di bambini ucraini, tra gli 8 e i 16 anni, figli di poliziotti deceduti durante l’attuale conflitto.

In Piazza della Libertà sarà, altresì, allestita dalle Forze Armate una mostra statica dei mezzi militari. Il manifesto celebrativo della ricorrenza, che si allega, è stato realizzato dagli alunni dell’I.S.I.S.S. Teodosio Rossi di Priverno.