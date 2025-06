Al via a Sabaudia la terza edizione della Rizzardi Padel Cup

SABAUDIA – Torna a Sabaudia la Rizzardi Padel Cup, arrivata ormai alla sua terza edizione. Dopo l’anteprima di inizio aprile a Roma con protagonista Edoardo Leo, oggi, 13 giugno, ci sarà l’apertura del torneo presso la suggestiva location del resort Oasi di Kufra Lake, con i partecipanti che si sfideranno per la vittoria finale fino a domani, 14 giugno. Domenica, poi, è prevista la chiusura finale dell’evento con l’esclusiva Yacht Experience, in direzione isole pontine.

In campo attesi tanti volti noti dal mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Tra questi: Pierluigi Pardo, gli ex calciatori Davide Moscardelli e David Di Michele, Francesco Arca, Jonis Bascir, Simone Di Pasquale, Flaminia Bolzan e Isa Iaquinta.

Inoltre, quest’anno si terrà una premiazione speciale offerta dall’Associazione PedAle, dedicata ad Alessandro, amante dello sport e di tutte quelle discipline che richiedevano impegno e lo spirito di una sana competizione, come il calcio, ciclismo, lo sci e il padel stesso.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, è stato promosso da Kin Yachts, organizzato da Lorenzo Silvestrini e Corrado Rizzardi. Gli Sponsor principali dell’iniziativa sono brand di grande prestigio: Lotto Eyewear, Oasi di Kufra, L’Auto, Iezzi, Wilson, D’Autilia, Openout, Firotek, Kin, Mermazing.

L’intervista a Corrado Rizzardi