Borgo Sabotino a Latina, adottato il progetto preliminare del nuovo Piano particolareggiato edilizio

LATINA – Adottato dal Consiglio comunale, riunito nella seduta di oggi, il progetto preliminare del nuovo Piano particolareggiato edilizio di Borgo Sabotino. Il documento è finalizzato all’acquisizione dei pareri propedeutici alla successiva adozione della variante. La proposta progettuale è stata redatta dai tecnici incaricati dall’amministrazione comunale a settembre 2024, gli architetti Luigi Bove e Silvano Manzan, interpretando l’obiettivo prioritario della giunta del sindaco Matilde Celentano, su indirizzo dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, per una riqualificazione strutturale, culturale e di relazioni sociali del borgo, nonché per la creazione di aree attrezzate a parcheggio nella zona centrale per una migliore fruizione degli spazi urbani esistenti. Il documento è arrivato in Consiglio comunale dopo vari incontri con i cittadini e dopo le necessarie consultazioni pubbliche, avvenute nei mesi scorsi.

“La progettazione prevede la valorizzazione degli edifici storici esistenti – ha affermato il sindaco Celentano – la creazione di aree di aggregazione, aree da destinare a verde pubblico e pubblico attrezzato, strutture per attività sportive e servizi pubblici, il tutto nell’ottica della tutela ambientale e di un adeguamento della viabilità in aderenza alle nuove realizzazioni e al futuro completamento di via Massaro. L’ipotesi pianificatoria che abbiamo approvato, e per la quale andremo a richiedere tutti pareri paesaggistici necessari, è molto importante per le prospettive di sviluppo del borgo”.

“Borgo Sabotino – ha proseguito la prima cittadina nel corso del suo intervento in aula – si trova in una posizione strategica, punto di snodo del collegamento tra Roma e il litorale pontino, verso Sabaudia e San Felice Circeo, quindi in grado di intercettare un flusso turistico che necessita di un’offerta adeguata. E noi, con il nuovo Ppe, intendiamo proprio dare risposte alla comunità che attende da anni uno sviluppo qualificato del borgo con adeguati spazi e servizi urbani. Ringrazio l’assessore Muzio per la determinazione con la quale ha seguito l’iter che ci ha portato al risultato di oggi che va ad aggiungersi a tutti gli altri, non ultimo quello dell’approvazione definitiva, la scorsa settimana, del Piano di edilizia economica e popolare ‘Saraceno’”.

Entrando nei dettagli, l’assessore Muzio ha affermato che gli obiettivi dell’ipotesi progettuale per Borgo Sabotino verranno raggiunti partendo dalla riqualificazione della zona che ospita l’attuale campo di calcio e che sarà dislocato nell’area indicata dal vigente Prg: “Sarà questo – ha spiegato l’assessore Muzio – l’intervento fulcro per la costituzione di una nuova realtà territoriale a Borgo Sabotino, con una piazza multifunzionale, un centro di aggregazione vero per i residenti e per ospitare eventi e mercati, il restyling dell’esistente, nuovi spazi verdi e un centro sportivo”.

“L’ipotesi pianificatoria – ha evidenziato l’assessore Muzio durante la sua relazione in Consiglio comunale – contempla la realizzazione di un nuovo tracciato viario, di connessione con la Marina, che sarà oggetto di specifica variante non sostanziale di Prg. Nel progetto è prevista la realizzazione di ampie aree per la sosta dei veicoli per assecondare il picco di domanda nel periodo estivo. Il progetto nel suo contenuto è in linea con gli indirizzi che l’amministrazione Celentano ha dato per l’aggiornamento complessivo dei Ppe della Marina e di Borgo Grappa, nel contesto di un lavoro armonico che sarà coordinato nel suo insieme con il lavoro che stiamo già svolgendo, appunto, per la redazione dei due Ppe”.

“Questo dimostra – ha concluso l’assessore Muzio – il nostro particolare impegno per la riqualificazione e lo sviluppo del litorale e della Marina coinvolgendo appunto la pianificazione dei due Borghi marinari Grappa e Sabotino”.

Il sindaco Celentano e l’assessore Muzio hanno concluso i loro interventi, ringraziando i consiglieri per la condivisione del deliberato, i componenti della commissione Urbanistica e il presidente Roberto Belvisi per l’esame preventivo della proposta progettuale giunta in Consiglio comunale, gli architetti incaricati Bove e Manzan e il dirigente del dipartimento Urbanistica, l’architetto Paolo Cestra, per il grande lavoro svolto con spirito di squadra.