Gaeta, sequestri e sanzioni per uso illecito del demanio e prodotti ittici non tracciabili

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle presenze sul litorale, la Guardia Costiera di Gaeta ha intensificato le attività di controllo per garantire la sicurezza, la tutela del demanio marittimo e la salute dei consumatori. Un’azione capillare che si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e vigilanza a tutela di residenti e turisti.

Già lo scorso 3 giugno, nel corso dei primi accertamenti, sono stati elevati due verbali amministrativi per violazioni relative all’uso improprio del demanio marittimo. Nella stessa occasione, i militari hanno proceduto al sequestro di alcune staccionate installate abusivamente, che occupavano una parte di spiaggia destinata alla pubblica fruizione. L’area, pari a circa 1.000 metri quadrati, è stata restituita alla collettività.

Il 6 giugno, in un controllo presso un ristorante della zona, la Guardia Costiera ha inoltre sequestrato 100 chilogrammi di pesce privo della necessaria tracciabilità. Il prodotto ittico, non conforme alla normativa vigente, è stato ritenuto non idoneo al consumo umano dalla Asl di Latina, che ne ha disposto la distruzione.

Un ulteriore intervento è stato eseguito l’11 giugno, quando gli agenti hanno sequestrato 50 arredi da spiaggia posizionati senza autorizzazione su suolo demaniale. Anche in questo caso, l’azione ha permesso di restituire all’uso pubblico altri 100 metri quadrati di arenile.

Per gli abusi accertati il 3 e l’11 giugno, i presunti responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e rispetto dell’ambiente lungo tutta la costa.