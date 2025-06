Grandinata a Cisterna, il Comune chiede lo stato di calamità naturale

CISTERNA – La violenta grandinata che si è abbattuta sull’area tra Cisterna-Cori e Velletri domenica scorsa 15 giugno ha spinto il Comune di Cisterna a chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l’agricoltura. “Siccità e grandine. Un paradosso climatico con conseguenze sull’economia agricola locale in una zona in cui insistono terreni vocati alla produzione agricola ad alto reddito e pregio e ricadenti in areali DOP e IGP”, sottolinea l’ente locale.

Il sindaco Mantini ha inviato nelle scorse ore una nota all’assessore regionale all’agricoltura, dott. Giancarlo Righini, alla Direzione Regionale Agricoltura e all’ADA Lazio Sud chiedendo di «operare con estrema tempestività» sollecitando l’attivazione delle procedure previste dal Fondo di solidarietà.

Il Sindaco Mantini invita, infine, tutti i coltivatori a procedere quanto prima a una stima del danno subito presso la propria azie

nda, così da fornire un quadro complessivo utile alla prossima seduta dell’Osservatorio per il kiwi e delle eccellenze agricole del territorio di Cisterna.