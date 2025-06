Maturità, 5703 studenti pontini affrontano il tema d’italiano

LATINA – Al via gli esami maturità anche per i 5703 studenti della provincia di Latina che hanno concluso le lezioni dei cinque anni di scuola superiore – sono oltre mezzo milione i maturandi in tutta Italia – . Gli studenti a partire dalle 8 hanno cominciato a fare ingresso nelle scuole di appartenenza per prendere posto fra i banchi posizionati negli spazi comuni e affrontare la prima prova scritta, il tema d’italiano.

Le tracce contenute nei plichi del Ministero rese note contemporaneamente in tutte le scuole sono state aperte con una chiave digitale che è stata resa disponibile poco dopo le 8,30 annunciata anche sui social del Mim. Il tototema non ha funzionato, tra le tracce una poesia di Pasolini e un passo del Gattopardo per l’analisi del testo; C’è anche una celebre frase del giudice Paolo Borsellino.

Per il testo argomentativo le tracce sono un testo tratto da Piers Brendon “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo”; testo tratto da Riccardo Maccioni “rispetto è la parola dell’anno Treccani”; testo tratto da Telmo Pievani “un quarto d’era (geologica) di celebrità”; Testo tratto da Anna Meldolesi e Chiara lalli “l’indignazione è il motore del mondo social”.

E ora ci sono sei ore di tempo per svolgere il tema scelto tra le sette proposte tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, economico e tecnologico, sociale.

Un augurio ad avere fiducia in se stessi quello rivolto dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a tutte le studentesse e a tutti gli studenti del Lazio: “Circa 47.000 ragazze e ragazzi inizieranno l’esame di maturità. Un passaggio importante – scrive Rocca – una prova che non misura solo quanto si è studiato, ma anche la forza, la costanza e la voglia di costruire il proprio futuro”.

“In bocca al lupo ai 2279 maturandi di Latina” è il messaggio lanciato sui social dalla sindaca del capoluogo Matilde Celentano.

Le 140 commissioni che operano in provincia di Latina si sono riunite per la prima volta lunedì fissando le regole organizzative e il calendario degli orali che si svolgeranno a partire da lunedì 23 giugno.

Il ministro Valditara ha registrato il suo messaggio in un video su youtube