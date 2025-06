Parto senza dolore anche negli ospedali della provincia

Un’importante novità per le future mamme della provincia di Latina: negli ospedali di Latina (Santa Maria Goretti), Fondi (San Giovanni di Dio) e Formia (Dono Svizzero) è stato attivato il servizio di partoanalgesia, cioè l’epidurale per il controllo del dolore durante il travaglio. Si tratta di un cambiamento storico per i reparti di ostetricia e ginecologia dei tre ospedali, frutto di un lungo lavoro di programmazione e collaborazione tra ostetriche, anestesisti e pediatri. Inizialmente, il servizio sarà disponibile su prenotazione, per poi estendersi 24 ore su 24 a partire da settembre. L’obiettivo è chiaro: rendere il momento del parto più sereno, sicuro e rispettoso delle esigenze delle donne, offrendo un’opzione efficace e sicura per ridurre il dolore, laddove desiderato.

“È un traguardo importante, che garantisce un parto più sicuro e dignitoso per tutte – spiega la direttrice generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli –. Vogliamo ridurre le disuguaglianze e offrire servizi in linea con gli standard nazionali ed europei”.

Le donne potranno ricevere tutte le informazioni su questa possibilità durante i corsi di accompagnamento alla nascita, attivi nei consultori familiari della ASL e nei reparti ospedalieri. Questa iniziativa rientra in una strategia più ampia di umanizzazione del parto, che mette al centro la donna, il suo benessere, il coinvolgimento del partner e la costruzione di un’esperienza di nascita positiva e consapevole.