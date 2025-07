Brian Sacchetti arriva alla Benascquista Assicurazioni Latina Basket

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha ingaggiato Brian Sacchetti, ala classe 1986 di 200 cm di altezza e 98 kg di peso reduce dalla vittoria del campionato di Serie B Nazionale con la Pallacanestro Roseto. Un giocatore che non necessita di presentazione alcuna. La sua esperienza, i suoi successi, la sua carriera cestistica trovano riscontro su pagine importanti della storia recente della pallacanestro italiana. Certamente un fuoriclasse per il campionato di B Nazionale, ne ha dato chiara dimostrazione nella stagione appena conclusa a Roseto con coach Gramenzi in panchina e Andrea Pastore come compagno di squadra: «Non vedo l’ora di ricominciare – dichiara con visibile entusiasmo Sacchetti – Quando ho ricevuto la chiamata di Franco ho accettato in un batter d’occhio e questo mi ha fatto capire che il mio viaggio nella pallacanestro non è ancora giunto al termine. Ho una grande voglia di dare il mio contributo, di aiutare la squadra e i compagni più giovani a crescere. Darò il massimo, come ho sempre fatto nella mia carriera, ma cercherò di essere un valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi della squadra e tra questi c’è sicuramente la voglia di rendere i tifosi di Latina orgogliosi – prosegue Brian – La famiglia Benacquista ci tiene particolarmente a riportare in alto il nome di Latina nella pallacanestro, ne ha dato sempre ampia dimostrazione, e in questa stagione ci sono tutte le premesse per ricreare entusiasmo nel pubblico. Anche Andrea (Pastore, ndr) che è un ragazzo dal cuore enorme, se è tornato “a casa” è perché ci tiene molto e gli stimoli e le motivazioni sono sicuramente al 200%. Con lui ho vissuto una stagione pazzesca a Roseto e mi fa tanto piacere ritrovarlo a Latina, così come lavorare di nuovo con Franco. Anche se la squadra è totalmente nuova, il fatto che alcuni giocatori si conoscano tra di loro e che il Coach abbia già lavorato con qualcuno è una base da cui partire con le idee ben chiare. E poi, la cosa importante – chiosa Sacchetti – è che vogliamo giocare divertendoci e facendo divertire. Siamo prontissimi!». Brian Sacchetti nasce a Moncalieri (TO) il 4 maggio 1986, cresce cestisticamente nel settore giovanile di Varese, ed esordisce in prima squadra nel 2003 a Castelletto Ticino dove vince il campionato di serie B allenato da suo padre Meo. Rimane fino al 2006, poi il trasferimento a Ferrara, con cui, nel 2008, vince il campionato di Serie A2 arrivando in Serie A proprio con la compagine estense. Il 2010 è l’anno della svolta nella carriera di Brian: rimane nella massima serie, ma si trasferisce a Sassari, dove resta per 7 anni vincendo lo scudetto nel 2015, conquistando due volte la Coppa Italia (2014 e 2015) e una Supercoppa Italiana, sempre nel 2014. Dal 2017 al maggio 2021 veste i colori del Basket Brescia in Serie A e subito dopo la rescissione del contratto firma con Verona per disputare i playoff con gli scaligeri. Nel luglio dello stesso anno si accorda con Treviglio in Serie A2, dove rimane fino all’estate del 2024 quando firma con la Pallacanestro Roseto guidata da Coach Gramenzi. Nel palmarès di Brian sono annotate oltre 400 presenze in Serie A, tra campionato e playoff, oltre 90 nelle Coppe Europee (Eurocup, Eurolega, Champions League) e 20 presenze con la Nazionale. Nel percorso giovanile ha anche indossato la canotta azzurra con le Nazionali Under 18 e Under 20.