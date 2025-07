Moria del kiwi, via agli indennizzi: l’Osservatorio chiede ulteriori fondi per le aziende

L’Osservatorio del kiwi, con il sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’Agricoltura Pierluigi Del Prete, esprime soddisfazione per la determina regionale n. 22977 del 27 giugno, con cui la Regione Lazio ha approvato l’elenco delle 170 aziende ammesse agli indennizzi per la moria del kiwi del 2023, per un totale di oltre 6,2 milioni di euro.

«Si tratta di un risultato frutto del lavoro sinergico di istituzioni, associazioni di categoria e produttori, senza divisioni politiche», sottolineano Mantini e Del Prete, ricordando l’impegno dell’Osservatorio per la tutela e la valorizzazione del kiwi. Già nel 2023 era stato presentato un memorandum alla Regione, seguito dalla richiesta ufficiale di calamità naturale protocollata l’8 settembre, e da una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Cisterna con i sindaci di Latina, Cori, Sermoneta, Sezze, Priverno, Pontinia, Sabaudia, Lariano e Lanuvio.

L’Osservatorio, pur ringraziando la Regione per il sostegno, propone ora di riaprire le procedure di indennizzo per le aziende che non hanno fatto domanda o che hanno maturato i requisiti in seguito, e di destinare nuove risorse alle imprese che intendono reimpiantare la produzione. «I nuovi portainnesti stanno dando ottimi risultati: l’obiettivo è riportare produttività e fatturati ai livelli del passato», aggiungono Mantini e Del Prete.