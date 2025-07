Disinfestazione larvicida domani a Cisterna, sabato a Sermoneta

SERMONETA – L’amministrazione comunale di Sermoneta ha deciso di anticipare le operazioni di disinfestazione adulticida e larvicida su tutto il territorio. La data fissata per l’intervento è sabato 26 luglio 2025, dalle ore 00:00 alle ore 06:00. L’intervento era previsto dal calendario annuale per il 1° agosto 2025, integrando quindi la precedente disinfestazione del 28 giugno 2025. L’anticipo è a solo scopo precauzionale a seguito dei recenti casi di infezione da West Nile Virus registrati nella provincia, sebbene non ci siano stati casi sul territorio di Sermoneta. A occuparsi del servizio sarà Lima Disinfestazioni, in collaborazione con l’ufficio tecnico. A darne comunicazione sono il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato alla sanità Luana Campagna. Tutti i prodotti utilizzati per la disinfestazione sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute come Presidi Medico Chirurgici, a garanzia della cura dell’ambiente e della tutela della salute pubblica. Tuttavia, per garantire l’efficacia dell’operazione e la sicurezza dei cittadini, si consiglia di non esporre all’esterno delle abitazioni indumenti e sostanze alimentari e di chiudere le finestre durante le ore della disinfestazione, di svuotare i sottovasi delle piante e di tenere gli animali domestici all’interno dell’abitazione. In caso di maltempo, il servizio sarà riprogrammato e ne sarà data opportuna comunicazione.

CISTERNA – Proseguono dunque gli interventi di disinfestazione dalla zanzara predisposti sull’intero territorio comunale, per l’infezione da virus West Nile. Domani mercoledì 23 luglio si parte esclusivamente con le zone dove sono presenti tombini e caditoie: Corso della Repubblica fino all’uscita della Croce, quartiere dei Musicisti, Campus dei Licei di via Einaudi; zona della scuola Alfonso Volpi, Cisterna vecchia, Collina dei Pini, Cimitero comunale, quartiere San Valentino; zona della scuola Plinio Il Vecchio, zona delle Poste, zona della Stazione Ferroviaria, quartiere Franceschetti, Olmobello, Cerciabella, Borgo Flora, Prato Cesarino. «Abbiamo attivato le misure necessarie per garantire la tutela della salute pubblica e contenere il rischio di diffusione del virus – ha detto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini – seguendo in maniera rigorosa le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione Sanità Igiene Pubblica della ASL di Latina. Continuo a chiedere la collaborazione dei cittadini nei loro giardini, balconi, terrazzi e pertinenze perché gli interventi larvicidi devono essere sempre accompagnati da misure di prevenzione e buone pratiche attuate dai cittadini». Nella giornata di domani, la cittadinanza non deve prendere particolari precauzioni durante l’intervento di disinfestazione larvicida che riguarderà esclusivamente tombini e caditoie.