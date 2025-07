Valmontorio, via libera alla riapertura della spiaggia a Latina

LATINA – La giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato, nella seduta di ieri e su indirizzo dell’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, la delibera che sancisce la riapertura al pubblico della spiaggia di Valmontorio.

All’atto di giunta seguirà l’imminente firma della convenzione tra l’Amministrazione della Difesa, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Latina – per il tramite della Direzione Nazionale degli Armamenti Terrestri e dell’8° Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari – con la quale sarà ufficialmente restituito alla collettività un tratto di litorale finora interdetto per finalità militari.

L’apertura della spiaggia alla pubblica fruizione è prevista, all’esito delle ultime verifiche tecniche e logistiche, da lunedì 28 luglio, fino alla fine di agosto. La spiaggia sarà dotata di isole ecologiche e di servizi igienici, oltre che di cartellonistica informativa e prescrittiva. Il Comune si avvarrà della collaborazione dei volontari della Protezione civile per l’apertura, alle ore 8.30, e per la chiusura, alle ore 19, dei cancelli.

“L’accordo, atteso da anni, prevede l’accesso libero e gratuito alla spiaggia, compatibilmente con le esigenze operative dell’Esercito Italiano e nel pieno rispetto della sicurezza – ha affermato il sindaco Celentano – Restituire Valmontorio ai cittadini è un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso un modello di fruizione sostenibile e condivisa del patrimonio costiero. È anche un segnale importante di collaborazione tra enti pubblici, che ci consente di superare ostacoli storici a beneficio della comunità”.

“La spiaggia di Valmontorio, simbolo di un equilibrio tra sicurezza nazionale, tutela ambientale e accessibilità pubblica, rappresenta oggi una sfida vinta”, ha dichiarato l’assessore Di Cocco esprimendo soddisfazione per l’accordo raggiunto con le istituzioni militari, di concerto con l’agenzia del Demanio e ringraziando le dirigenti comunali Alessandra Pacifico e Daniela Prandi, il personale degli uffici Demanio e Protezione civile dell’ente e i volontari impiegati per l’accesso alla spiaggia.

“La riapertura al pubblico della spiaggia di Valmontorio che rappresenta un punto di partenza per un nuovo concept del litorale pontino – ha sottolineato l’assessore Di Cocco – si inserisce nell’ambito delle iniziative disposte dall’amministrazione Celentano per valorizzare sempre più la nostra costa, assolvendo ai bisogni della collettività, favorendo il miglioramento del benessere sociale e di coesione della comunità e consentendo anche di godere delle bellezze naturali. Il potenziamento dell’offerta di balneazione, con la riapertura di Valmontorio, si aggiunge al piano di riqualificazione già posto in essere con l’attivazione fino al 2027 di quattordici postazioni di salvataggio (più una mobile), l’introduzione di nuovi servizi balneari (passerelle, bagni, docce, camminamenti), l’istituzione di navette estive e ‘fun bus’ per collegare i borghi al mare, l’ampliamento delle aree parcheggio in collaborazione con i privati e le azioni coordinate per la tutela ambientale e la pulizia delle spiagge. A fronte di questi interventi, invito i cittadini a contribuire con spirito costruttivo alla valorizzazione del territorio”.