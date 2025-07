Dragaggio di Foce del Duca, si attendono le ordinanze per il via ai lavori

LATINA – Si attendono le ordinanze del Comune di Latina e della Capitaneria di Porto per l’avvio del dragaggio della foce del Duca. Un’opera che consentirà di rimuovere circa 2400 metri cubi di sabbia che si è accumulata negli anni in assenza degli interventi necessari. Il punto è stato fatto dal direttore del Parco del Circeo, Stefano Donati che, in una conferenza stampa, per chiarire i motivi dell’”intervento diretto e in via straordinaria dell’ente”, ha parlato della necessità di evitare il “rischio di una catastrofe ecologica”.

“Ringraziamo l’Ente Parco per la decisione di agire, superando frammentazione e sovrapposizione di competenze (Ministero dell’Ambiente-Regione Lazio-Capitaneria di porto-Capitaneria laguale-Carabinieri Forestali reparto Biodiversità-Comune di Latina). Certo, attendere quasi due anni per liberare una foce è inconcepibile per questo non potevamo non denunciare il grave stato di abbandono in cui versava e versa la foce del Duca, lo dovevamo ai 2600 cittadini che hanno firmato la nostra petizione “Salviamo Fogliano”, commenta Maurizio Guercio a capo del Comitato che ha lanciato l’allarme sulle problematiche che l’ostruzione della foce avrebbe creato al prezioso ecosistema.

Il lavoro di escavazione della sabbia dalla foce del Duca durerà 20 giorni per una spesa di 70 mila euro e non sarà il solo perché anche il Lago di Caprolace, ridotto in parte a un’area desertica, sarà realizzato lo stesso lavoro di ripristino del flusso di acqua tra mare e lago.