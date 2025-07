Sezze, inaugurato il campo sportivo La Macchia

Dopo decenni di abbandono, il campo sportivo della Macchia a Sezze torna a vivere. Ieri sera si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della struttura, rinnovata grazie all’intervento promosso dall’amministrazione comunale. Il campo, storico punto di riferimento per il basket e il volley setino, è stato completamente riqualificato e restituito alla cittadinanza.

“Si tratta di un momento molto importante per la città – ha dichiarato il sindaco Lidano Lucidi – e, spero, soprattutto per le nuove generazioni. È stato un lavoro complesso, ma necessario per ridare dignità a un luogo che ha rappresentato tanto per la nostra comunità. Ora questo spazio, rinnovato e perfettamente funzionale, è a disposizione di tutti”. Lucidi ha poi sottolineato il significato simbolico dell’opera: “In molti ci avevano detto che non sarebbe stato possibile, ma oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti. Questa è una sfida vinta per Sezze che ci riempie di orgoglio”. Il primo cittadino ha definito il progetto “un intervento di rigenerazione urbana, ma soprattutto di rigenerazione sociale”, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo di sport e aggregazione. “Questo spazio deve tornare a essere un punto di riferimento per tutti – ha aggiunto – e nei prossimi mesi continueremo a lavorare per completare l’opera con ulteriori migliorie e innovazioni”.

Al termine della cerimonia, l’amministrazione ha annunciato che a breve saranno comunicate le modalità di utilizzo della struttura.