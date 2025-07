Farla riparte un anno dopo l’incendio: posata la prima pietra del nuovo centro logistico

A un anno dal devastante incendio che distrusse il magazzino Farla sulla Via dei Monti Lepini, tra Latina e Borgo San Michele, è stata posata la prima pietra del nuovo centro logistico per la distribuzione dei farmaci. Il segnale della ripartenza è arrivato, in occasione dell’anniversario, con la cerimonia guidata da Roberto Pennacchio, presidente della Società Cooperativa Farla e dell’Ordine dei Farmacisti di Latina.

La cooperativa, che ogni giorno rifornisce oltre 800 farmacie nel Lazio, non si è mai fermata: nell’ultimo anno ha garantito continuità distributiva senza un solo giorno di cassa integrazione, riorganizzando i flussi grazie anche al supporto operativo delle sedi di Roma e Viterbo. Il nuovo magazzino sorgerà sulla stessa area, circa 5.000 metri quadrati destinati a impianti automatizzati ad alta intensità tecnologica, spazi logistici evoluti, uffici e ambienti progettati per migliorare efficienza e condizioni di lavoro. L’obiettivo è trasformare quello che era un deposito in un vero centro servizi d’eccellenza per la distribuzione farmaceutica del centro Italia. Il completamento dei lavori è previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2026, salvo imprevisti.

“Questa è una ripartenza” ha detto Pennacchio al microfono di Roberta Sottoriva ringraziando soci, clienti e collaboratori che hanno tenuto in piedi il servizio nonostante le difficoltà: