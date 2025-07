Ingiusta detenzione, Malvaso riceverà dallo Stato quattromila euro di risarcimento

LATINA – Riceverà quattromila euro di risarcimento per ingiusta detenzione, l’ex consigliere al Comune di Latina, Vincenzo Malvaso. Il costruttore, arrestato nell’autunno del 2016 nell’inchiesta Olimpia e poi assolto con formula piena dal Tribunale di Latina, aveva presentato attraverso il suo legale una richiesta di 50mila euro, ridotta dalla Corte d’Appello di Roma che ha applicato le tabelle previste in questi casi (la soma di 235,82 euro al giorno per ogni giorno di ingiusta detenzione in carcere) ma ha comunque riconosciuto il danno subito dal politico di Forza Italia che era stato in carcere per 17 giorni.