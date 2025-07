Mazzocchio, confronto tra le aziende per affrontare le criticità dell’area industriale

Si è svolto a Mazzocchio un incontro promosso da Unindustria Latina e dal Comitato Piccola Industria, che ha coinvolto circa trenta imprenditori della zona. L’appuntamento, ospitato dall’azienda Elleci Spa, leader nella produzione di lavelli, lavabi e complementi d’arredo, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo per discutere delle problematiche che le imprese dell’area industriale affrontano quotidianamente.

Tra i temi emersi spiccano la necessità di realizzare una rotatoria all’ingresso lato Appia, un’opera finanziata tempo fa ma mai realizzata, il miglioramento della depurazione industriale e civile, l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza, oltre alla necessità di implementare illuminazione e cartellonistica stradale. Seppur riconoscendo i progressi fatti negli anni, soprattutto considerando che l’area era un tempo una discarica abusiva, gli imprenditori hanno sottolineato che resta ancora molto da fare per migliorare decoro e sicurezza in un’area ricca di attività manifatturiere e di servizi.

«Il progetto “Voce alle imprese” nasce per ascoltare da vicino le esigenze delle aziende e mettere in campo iniziative per favorire la crescita delle PMI, unica via possibile per lo sviluppo», ha spiegato il presidente di Unindustria Latina, Fausto Bianchi. «Il nostro impegno ora è trasformare questo confronto in risultati concreti per risolvere almeno alcuni dei problemi segnalati».

Per Lorenzo Civerchia, presidente del Comitato Piccola Industria, «l’obiettivo è costruire un ambiente di lavoro più accogliente, funzionale e resiliente, con l’associazione come punto di riferimento e unita nella condivisione di sfide e opportunità».