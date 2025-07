West Nile, riunione operativa in Comune a Latina

Si è svolta ieri mattina a Latina, presso gli uffici comunali, una riunione operativa dedicata all’emergenza sanitaria legata ai recenti casi di infezione da virus West Nile registrati a Latina e in provincia. All’incontro hanno partecipato il dirigente del servizio Ambiente, i referenti della Asl di Latina e i responsabili della ditta incaricata dal Comune per gli interventi di disinfestazione.

L’incontro si è reso necessario per definire una strategia condivisa di prevenzione e contenimento del virus. Nonostante sia già attiva un’ordinanza biennale, valida fino al 2026, che stabilisce le misure contro le infezioni da arbovirus, il sindaco Matilde Celentano ha annunciato l’emanazione di una nuova ordinanza rafforzativa, specificamente mirata al contrasto del West Nile.

“In qualità di responsabile della tutela della salute pubblica – ha dichiarato il sindaco Celentano – sono in costante contatto con la Asl e la Regione Lazio per monitorare l’evolversi della situazione. A breve convocherò una conferenza dei Sindaci, con l’obiettivo di coordinare le misure da adottare nei vari territori. Stiamo predisponendo un nuovo provvedimento che andrà a integrare l’ordinanza biennale con un focus specifico sul West Nile. L’amministrazione sta intervenendo con tempestività e responsabilità, ma desidero invitare i cittadini a evitare inutili allarmismi, seguendo con attenzione le indicazioni di prevenzione”.

L’assessore all’Ambiente Franco Addonizio ha sottolineato il ruolo cruciale della pianificazione: “Abbiamo concluso la disinfestazione ordinaria larvicida e stiamo proseguendo con quella adulticida nelle varie zone della città. Nelle aree indicate dalla Asl come interessate da casi sospetti sono già attivi interventi straordinari nel raggio di 200 metri dal punto presunto di puntura dell’insetto, con trattamenti larvicidi e adulticidi. Lo stesso approccio sarà adottato per eventuali nuovi casi. Siamo in costante contatto con la Asl, condividendo la geolocalizzazione delle attività, per garantire un’azione sinergica ed efficace”.