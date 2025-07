Nido di tartaruga marina alla Bufalara, ecco la recinzione

SABAUDIA – E’ stata completata la recinzione per proteggere il nuovo nido di tartaruga marina Caretta caretta nel Parco Nazionale del Circeo. Le tracce erano state segnalate mercoledì sera sulla spiaggia della Bufalara e subito gli operatori del Parco con gli esperti di Tartalazio avevano raggiunto il punto, individuando le uova e segnalando la zona con del nastro per evitare danni. In previsione dell’assalto nel fine settimana, l’Ente Parco ha realizzato una vera e propria rete di protezione “per garantire – spiegano – la sicurezza delle uova e ridurre al minimo i disturbi”. L’invito è a “tutti i frequentatori della spiaggia a non avvicinarsi e a rispettare i divieti di accesso per permettere le attività di monitoraggio”.