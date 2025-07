Movida, San Felice Circeo vara l’ordinanza estiva

Il Comune di San Felice Circeo detta le regole per la movida estiva, con una nuova ordinanza “contingibile e urgente” firmata dalla sindaca Monia Di Cosimo, in vigore fino al 30 settembre. Il provvedimento punta a garantire un equilibrio tra il diritto al riposo dei residenti, la sicurezza urbana e il decoro degli spazi pubblici, senza rinunciare alla socialità serale e notturna tipica della stagione.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, l’abuso di alcolici e l’utilizzo di contenitori in vetro durante gli assembramenti serali sono spesso causa di episodi di inciviltà, degrado urbano e situazioni di pericolo per la collettività. Diverse segnalazioni da parte dei residenti del centro storico e dell’area portuale hanno inoltre evidenziato come le emissioni sonore notturne disturbino fortemente la quiete pubblica. Per questo, l’amministrazione ha deciso di intervenire con misure mirate a contenere i disagi.

Il provvedimento stabilisce limiti orari per la vendita e il consumo di bevande, con divieti sull’uso del vetro e sull’asporto di alcolici in determinate fasce orarie. Imposti anche orari di chiusura per i locali e limiti agli intrattenimenti musicali, differenziati in base alle zone del territorio comunale. L’ordinanza prevede inoltre una graduale riduzione del volume della musica in alcune aree a partire da un certo orario.

L’obiettivo, sottolinea il Comune, è anche quello di attivare quotidianamente interventi di sensibilizzazione per un uso corretto degli spazi pubblici e per scoraggiare comportamenti illeciti, spesso legati al consumo eccessivo di alcol. Una linea chiara, per vivere l’estate in sicurezza, nel rispetto reciproco tra chi si diverte e chi abita il territorio tutto l’anno.