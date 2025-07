Pontinia, minaccia il suicidio dal tetto di casa, lo salvano i carabinieri

PONTINIA – E’ salito sul tetto della sua casa armato di coltello, minacciando di suicidarsi. Momenti concitati nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17 a Pontinia dove, su richiesta al 112 N.U.E., i Carabinieri delle Stazioni di Pontinia e Sabaudia, e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti trovando un uomo di 45 anni che si era barricato in casa. Immediato anche l’arrivo di un’ambulanza del 118 e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina. I carabinieri, quindi, hanno iniziato a dialogare con l’uomo che, anziché desistere, è salito sul tetto, ha iniziato ad inveire contro di loro minacciandoli anche di morte, e lanciando contro gli operatori intervenuti alcune tegole.

Una trattativa durata oltre un’ora che ha richiesto anche l’intervento del team di negoziatori del Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Il 45enne si è puntato più volte il coltello alla gola, minacciando di uccidersi mentre andava avanti e indietro sul tetto, fino a quando i militari non sono riusciti a raggiungere il balcone dell’abitazione, avvicinandosi e continuando a dialogare a convincerlo scendere dal tetto e a lasciare il coltello. Subito dopo averlo messo in sicurezza, l’uomo è stato soccorso dal personale del 118 che, subito dopo, l’ha trasportato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Per le gravi minacce rivolte ai carabinieri e la resistenza attiva opposta al loro operato, l’uomo è stato comunque dichiarato in stato di arresto ed è piantonato in ospedale, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà con rito direttissimo oggi stesso.