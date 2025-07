Rafforzato il presidio antincendio dei Vigili del fuoco a San Felice Circeo

SAN FELICE CIRCEO – San Felice Circeo ha un presidio antincendio estivo dei vigili del fuoco. Nella giornata odierna è stato firmato il contratto, tra la sindaca Monia Di Cosimo e il comandante dei Vigili del Fuoco di Latina Piergiacomo Cancelliere, che sancisce l’accordo per l’uso, di una parte dell’immobile di via Risaliti, già sede del gruppo di Protezione Civile San Felice Circeo-Gruppo Comunale.

L’attività del Servizio D.O.S. 2025 è attiva dal primo luglio e fino al 15 ottobre come potenziamento del Servizio Antincendio Boschivo del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco. “Secondo le indicazioni degli Uffici Centrali competenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Ministero dell’Interno, qualora l’intera sede sarà resa totalmente libera e disponibile potrà essere istituita come sede di Presidio Rurale a tutela del Parco Nazionale del Circeo, secondo quanto previsto dal progetto per i Presidi Rurali del C.N.VV.F”, si legge in una nota del Corpo.