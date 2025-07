Stop idrico a Latina Scalo e Borghi, a Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina

LATINA – Acqualatina informa che mercoledì 9 luglio 2025, a partire dalle ore 15:30, verranno effettuati lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice al servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.

“L’intervento, la cui necessità è stata evidenziata nel corso delle consuete attività di monitoraggio di reti e impianti – si legge in una nota di Acqualatina – permetterà di ripristinare il corretto funzionamento dell’infrastruttura, prevenendo possibili situazioni critiche. Un’attività fondamentale per garantire la continuità del servizio nell’attuale periodo caratterizzato da forte richiesta idrica. In parallelo, sarà installata strumentazione per il monitoraggio dei flussi idrici, nell’ambito del progetto di distrettualizzazione della rete finanziato con fondi PNRR”.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, sarà necessaria la sospensione del servizio idrico dalle ore 15:30 del 9 luglio. Il ripristino dell’erogazione è previsto a partire dalla mattinata di giovedì 10 luglio, secondo le consuete modalità di progressiva normalizzazione.

Zone interessate:

Latina – intero comune, escluse le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgor a

Sabaudia – intero comune

San Felice Circeo – zona bassa e Borgo Montenero

Terracina – Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo

Pontinia – intero comune

Sezze – Via Migliaia 46 e relative traverse

Autobotti per approvvigionamento alternativo:

Latina: Piazza Celli, Q5 Largo Cavalli

Pontinia: Piazza Kennedy

Sabaudia: Piazza del Comune

San Felice Circeo: Via Sabaudia, Piazzale Italo Gemi ni, Piazza IV Ottobre

Ci scusiamo per il disagio e confermiamo il nostro impegno nel migliorare la resilienza della rete idrica, soprattutto nei momenti più delicati per il territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde emergenze e guasti: 800 626 083.