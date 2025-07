Incidente e incendio sulla Pontina, disagi in due tratti della SS 148

Sulla SS148 “Pontina” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma all’altezza del km 18, in località Castel di Decima (RM), a causa di un mezzo pesante che ha perso il carico sul piano viabile. Il traffico è momentaneamente deviato al km 23,500 (svincolo per Trigoria). Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Disagi in un altro tratto della pontina, si stanno verificando stavolta per un incendio sulla scarpata laterale della strada piena di vegetazione secca. Anas fa sapere che è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Terracina all’altezza del km 36,600 ad Ardea, a causa del rogo divampato al di fuori della sede stradale. Le squadre dei Vigili del Fuoco, Anas e delle Forze dell’Ordine stanno operando per la gestione della viabilità.