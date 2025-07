Integrazione scolastica a Latina, protesta dei lavoratori in piazza del Popolo

LATINA – E’ in corso in piazza del Popolo a Latina la manifestazione dei lavoratori del servizio di integrazione scolastica convocata da Cgil FP e Usb. Una delegazione è salita in Comune chiedendo di essere ricevuta. I segretari dei due sindacati, Vittorio Simeone e Vincenzo Quaranta, chiedono “un accordo scritto che assicuri il mantenimento del monte ore settimanale di 24 ore, fondamentale per la continuità lavorativa di oltre 150 operatori e per la qualità del servizio offerto a centinaia di bambini e ragazzi con disabilità nelle scuole del territorio”.