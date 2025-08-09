LATINA – Latina avrà un Albero delle Identità, un’opera collettiva che la porterà verso il suo primo Centenario. Lo prevede una delibera di giunta approvata su proposta dell’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato. “Al centro dell’iniziativa vi è la realizzazione partecipata di un’opera collettiva e simbolica che crescerà nel tempo grazie al contributo attivo di scuole, associazioni, cittadini, enti e imprese. Non si tratta soltanto di un progetto artistico, ma di una vera e propria opera vivente: l’albero sarà alimentato da storie, esperienze, valori e riflessioni che compongono l’identità plurale della città. Un’opera costruita dalla comunità e per la comunità – spiega Chiarato – in grado di generare una coscienza collettiva fondata su sostenibilità, inclusione e parità di genere, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

A questo scopo il Comune di Latina ha approvato lo schema di accordo di rete per il progetto “Albero delle Identità – Verso il Centenario” che vede coinvolti, oltre all’amministrazione comunale, l’associazione Happy Coaching and Counseling APS, l’istituto di istruzione superiore San Benedetto e altre realtà del territorio. “Il progetto si inserisce nel più ampio percorso verso il Centenario della fondazione della città, previsto per il 2032, e si pone come obiettivo prioritario la costruzione e il rafforzamento di una comunità educante, stabile e inclusiva, capace di accompagnare Latina nel suo cammino verso il futuro”, si legge in una nota dell’Ente.

“Il Comune di Latina – dichiara la sindaca Matilde Celentano – crede fermamente nel valore della comunità educante come motore di sviluppo culturale e sociale. Il progetto ‘Albero delle Identità’ rappresenta un’occasione concreta per coinvolgere attivamente il territorio in un percorso condiviso di crescita e partecipazione. Ringrazio la commissione Servizi sociali per il prezioso lavoro svolto e tutti i partner che hanno aderito a questa visione. L’obiettivo è costruire una Latina più coesa, inclusiva e consapevole delle proprie radici, ma anche proiettata con fiducia verso il futuro”.

“Questo progetto – ha aggiunto l’assessore Chiarato – è un tassello fondamentale nel cammino verso il Centenario. Vogliamo valorizzare tutte le iniziative che mettono in dialogo arte, educazione e territorio, favorendo la rigenerazione degli spazi pubblici, il dialogo intergenerazionale e lo sviluppo delle competenze trasversali. L’‘Albero delle Identità’ sarà un simbolo vivo di questa rete: un’opera costruita dalla comunità e per la comunità, in grado di generare una coscienza collettiva fondata su sostenibilità, inclusione e parità di genere, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.