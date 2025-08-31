A Sezze la Notte Bianca regala emozioni, dallo sport alla musica



























SEZZE – Si è aperta con lo sport la terza edizione della Notte Bianca di Sezze che ieri già dal pomeriggio ha riempito le strade del paese. La Notte Bianca dello Sport, ospitata nel riqualificato Parco della Macchia, è stata una delle novità più significative dell’edizione 2025 con l’area interamente dedicata alle attività sportive con la presenza delle Associazioni locali che hanno partecipato attivamente per far vivere lo sport come esperienza di aggregazione e crescita.

Il sindaco Lidano Lucidi

La Vice Sindaca Michela Capuccilli ha sottolineato l’impegno delle società e associazioni sportive che hanno aderito: Zumba V Gym, la ASD Il Pirata di ciclismo, l’Atletica ASD Gorun, la Vis Sezze calcio, lo Sgrulloni Team di Pugilato, Ripartiamodatre Basket e Nuova Pallavolo Sezze.

Ad arricchire l’evento, la presenza di ospiti speciali: Angelo Ulisse giovane promessa dell’atletica italiana delle Fiamme Gialle, tra i 10 centometristi in Italia.

e il recordman Cristian Nardecchia. La notte bianca dello Sport è stata l’occasione per inaugurare la targa commemorativa per il record compiuto dallo stesso Cristian a settembre 2021 alla salita del Monticello.

La Notte Bianca di Sezze è stata tanto altro. Sono state otto le location nel centro storico dove sono state svolte molteplici attività, con il filo conduttore della musica e dei suoi tanti interpreti. Ampio spazio è stato dedicato ai più piccoli Piazza San Lorenzo e Via San Carlo diventeranno il cuore delle famiglie, con teatro, animazione, spettacoli e artisti di strada a cura dell’Associazione La Macchia e Puntini Fest – Il festival dei bambini.



