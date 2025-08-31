Che botta! Il Latina a Trapani perde 6-0

Una serata da incubo per il Latina che ieri sera è stato travolto dal Trapani 6-0.

Mister Bruno: “Non ci aspettavamo una partita del genere e, sinceramente, non avevo colto segnali di leggerezza nei giorni precedenti. Purtroppo è arrivata una sconfitta netta, in cui abbiamo sbagliato tanto, troppo, praticamente tutto. Probabilmente non sono riuscito a spiegarmi bene con la squadra su quello che, da Latina, dobbiamo fare: per questo la responsabilità è mia.

C’è poco da aggiungere: siamo stati troppo leggeri, poco attenti in tante situazioni, abbiamo commesso troppi errori tecnici e ogni disattenzione l’abbiamo pagata a caro prezzo.

Dobbiamo rimetterci subito al lavoro con umiltà e concentrazione.”

Trapani 6 – 0 Latina Calcio 1932

Trapani: Galeotti, Celeghin, Canotto (63’ Ciuferri), Salines, Fischnaller (81’ La Sorsa), Kirwan (63’ Ciotti), Pirrello, Benedetti (76’ Giron), Negro, Grandolfo (64’ Vazquez), Di Noia. ALL: Aronica. A disp: Ujkaj, Salamone, Carriero, Podrini, Marcolini.

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano (45’ Farneti), Porro, Scravaglieri (45’ Ciko), Calabrese, Ekuban, Riccardi (81’ Fasan), Marenco, De Ciancio (62’ Quieto), Parodi, Pannitteri (75’ Ciciretti). ALL: Bruno. A disp: Basti, Giora, Pace, Dutu, Di Giovannantonio, Vona, Regonesi.

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza.

Assistenti: Ilario Montanelli di Lecco e Gianluca Li Vigni di Seregno.

IV Uomo: Fabrizio Ramondino di Palermo.

FVS: Manfredi Scribani di Agrigento.

Marcatori: 8’ Fischnaller (T), 12’ Canotto (T), 21’ Celeghin (T), 55’ Grandolfo (T), 80’ Ciotti (T), 87’ Salines (T)

Ammoniti: 20’ Ercolano (L), 31’ Porro (L), 49’ Farneti (L), 83’ Calabrese (L)

Angoli: Trapani 3 – 3 Latina Calcio 1932

Recuperi: 2’ pt / 2’ st

Note: 3.471 spettatori