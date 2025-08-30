Calcio, Latina in trasferta a Trapani per la seconda giornata di Serie C

Dopo il successo all’esordio in campionato contro l’Atalanta Under 23, il Latina si prepara alla sua prima trasferta siciliana della stagione. Questa sera, alle 21, la squadra nerazzurra sarà di scena allo stadio “Provinciale” di Trapani, nella seconda giornata di Serie C Sky Wifi. I pontini arrivano a questa sfida con entusiasmo e fiducia, forti anche dei buoni risultati ottenuti nella Coppa Italia di categoria, dove hanno battuto il Gubbio. La vittoria contro l’Atalanta, con il gol decisivo di Benassi, ha alimentato la speranza di un campionato positivo. Quella contro il Trapani sarà l’occasione per consolidare il cammino intrapreso e dare continuità ai buoni segnali, puntando a confermare la solidità difensiva e il cinismo offensivo mostrato finora. Il tecnico Bruno, che ha ritrovato entusiasmo intorno alla squadra, proverà a sfruttare l’attuale momento positivo per lanciare un segnale forte al campionato.