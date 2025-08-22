Al Circolo Cittadino c’è “The Beatles Night” 

LATINA – L’arena del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” riapre venerdì 22 agosto alle 19con “The Beatles Night” a cura di Marcello De Dominicis e Alessandro Lungarini.

Alle ore 19 è prevista l’apertura della mostra: “The Beatles yesterday and today”, Memorabilia della Beatlemania. Alle 21, invece, è in programma la presentazione del libro “Rock Memories,

Volume Terzo” del giornalista Maurizio Baiata e conversazione sui Beatles con l’autore. Alle 21:30, infine, sarà il turno dei “The Beat Brothers” in concerto: Antonello Ripepi (Apple Pies, Lennon

Legend), Diego Magnani (Beaters, Beatleg), Flavio De Novellis (Apple Pies, I VazzaNikki), Bruno Visentin (Panda Band, Lennon Legend).