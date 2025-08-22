Salotti Musicali, ultimo appuntamento con il giovane pianista Stefano Brizzi

LATINA – Giovedì 28 agosto (alle 21) si terrà l’ultimo appuntamento con I Salotti Musicali 2025 organizzati dall’Associazione Culturale Eleomai in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Latina e Opes Latina. A esibirsi al Circolo Cittadino Latina – Sante Palumbo sarà il giovane pianista Stefano Brizzi, Primo Premio al Musica Italia Grand Prize 2025. L’ingresso è gratuito.

IL PROGRAMMA :

– W. A. Mozart: Sonata n. 12 in Fa Maggiore, K. 332;

-F. Chopin: Scherzo n. 3, Op. 39;

-F. Liszt: Rapsodia Ungherese n. 12;

-M. Ravel: Valses nobles et sentimentales;

-J. Brahms: Variazioni su un Tema di Paganini, Op. 35 (I libro).

Nato a Fondi (LT) nel 2007 che si avvicina allo studio del pianoforte all’età di 7 anni. Il suo percorso musicale, accompagnato inizialmente dal M° Luigi Carroccia, lo vede frequentare, a partire dal 2021, il corso di alto perfezionamento in pianoforte presso l’Accademia internazionale AIMART di Roma, sotto la guida del M° Giorgia Alessandra Brustia. A partire dal 2018 ha conseguito premi in diversi concorsi internazionali, tra i quali si distingue, nel 2022, il 1° premio nella fase di selezione nazionale del Concorso pianistico Steinway per giovani talenti, con diritto alla partecipazione alla finale italiana di Verona dove conquista il Premio speciale “Iancu Tucarman”. Nel 2023 vince il primo premio assoluto (cat. C) al primo concorso pianistico on line Henryk Melcer Piano Competition (Polonia) e il Primo premio (cat. C) al concorso pianistico internazionale Orbetello – junior. Numerose le sue partecipazioni ad importanti eventi musicali quali, ad esempio, la rassegna Fondi Music Festival (2021-22), il 40° Corso Internazionale di interpretazione musicale – Associazione Umbria classica (2022), l’“Euro music festival & Academy” di Stettino (Polonia, 2023), le Settimane Musicali internazionali inaugurate con un suo personale concerto a Rocca Grimalda (Alessandria, 22 giugno 2024). Nel corso del 2023 e del 2024 si è più volte esibito a Roma (Accademia di Ungheria), a Vienna e a Kalisz (Polonia). Importantissimo il suo Recital presso l’Auditorium di S. Spirito di Vibo Valentia (settembre 2023) e, soprattutto, il Recital tenuto presso la Filarmonica “George Enescu” di Bucarest (Ateneo Romano, stagione 2023-24) organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Bucarest, nel quale ha suscitato notevole interesse di pubblico imponendosi anche all’attenzione della critica che gli ha dedicato recensioni e articoli su riviste specializzate quali “Adevarul” e sulla TV nazionale rumena. Recentissimi, infine, i primi premi assoluti conquistati a Roma nel Concorso internazionale “San Vigilio In…canto” 2024 e a Bologna nel XIII concorso internazionale “Andrea Baldi”.