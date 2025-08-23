Nicola Piovani incanta Formia. Stasera c’è Chiara Civello















FORMIA – Dopo il grande successo della serata inaugurale, con quasi duemila persone intervenute al concerto “Diario di Bordo” del premio Oscar Nicola Piovani, il “Between Festival della Riviera di Ulisse” prosegue stasera, alle 21.00 con il concerto di Chiara Civello. Sul palco dell’Arena Vitruvio, in Piazza Aldo Moro, la cantante, compositrice e polistrumentista italiana, divenuta nota con il suo album di debutto Last Quarter Moon, presenta “Acustica”.

Per l’artista, la cui musica riunisce l’improvvisazione del jazz, la profondità emotiva del soul e il fascino del pop, pochi strumenti per evocare in versi e musica paesaggi sonori in perenne dissolvenza. Con Chiara Civello alla voce, chitarra e pianoforte, ci saranno Marco Acquarelli, chitarra e Livia de Romanis al violoncello.

Ad accogliere sul palco gli artisti, venerdì sera c’erano il sindaco Gianluca Taddeo e il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.

Il festival è promosso dalla Regione Lazio, dal Comune di Formia e dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, con il contributo dell’Azienda speciale Informare, il “Between Festival della Riviera di Ulisse – Miti e Incontri nel Mediterraneo”, è prodotto dall’associazione culturale Globart da un’idea di Roberto Grossi, affermato manager nel campo della cultura, che ne firma la direzione artistica. Al progetto, hanno già aderito da quest’anno i comuni di Gaeta, Minturno, Fondi, Santi Cosma e Damiano, il Parco Regionale della Riviera di Ulisse e Blue Forum Italia Network. Il Festival, che nasce già con una prospettiva solida grazie anche alle partnership di grandi istituzioni e delle eccellenze italiane, come il Saint Louis College of Music, il MedFilm Festival e il Centro Sperimentale di Cinematografia, si pone dunque un obiettivo ambizioso con un cartellone di valore internazionale.