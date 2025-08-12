Virus West Nile, nel Lazio 30 nuovi casi

Salgono a 136 i casi confermati di infezione da virus West Nile nel Lazio dall’inizio del 2025. Lo certificano le analisi del laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, aggiornate al 7 agosto. Nell’ultimo rilevamento sono stati registrati 30 nuovi casi, di cui 21 con febbre, 7 con sindrome neurologica e 2 donatori di sangue asintomatici individuati grazie allo screening del Centro regionale sangue, a conferma dell’efficacia del sistema di sicurezza trasfusionale. La maggior parte delle nuove positività si concentra nella provincia di Latina – ad Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Maenza, Pontinia, Priverno, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano – seguita da casi nelle province di Roma (Anzio e Velletri) e Frosinone (Castro dei Volsci).

Nel dettaglio territoriale, dall’inizio dell’anno sono stati segnalati 126 casi nella Asl di Latina, 6 nella Asl Roma 6, 2 nella Asl di Frosinone, uno nella Asl Roma 3 e uno fuori regione, nella provincia di Caserta. Attualmente 20 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari, 4 in terapia intensiva, 26 sono stati dimessi e 77 si trovano in isolamento domiciliare in buone condizioni. Il bilancio registra purtroppo anche 9 decessi.